Congresso Internacional de História acontece em Aquidauana

A quinta edição do Congresso Internacional de História Regional acontece de 15 a 17 de maio no câmpus de Aquidauana da UFMS. Este ano os interessados terão a oportunidade de desenvolver conhecimentos sobre a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai.



O tema, “A Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai na visão dos historiadores sul mato-grossenses e paraguaios” é promovido e terá como objetivo estimular novas discussões sobre a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai e seus desdobramentos posteriores, buscando uma interpretação supranacional a respeito de um evento de fundamental importância para a conformação territorial e geopolítica da região platina, em particular, e da América do Sul.



A inscrição para ouvintes será gratuita e detalhes do evento podem ser acessados na página da primeira circular do V Congresso Internacional de História Regional .



Dúvidas podem ser tiradas pelos números (67) 9 9944-9165 / (67) 9 9138-1183.



O V Congresso Internacional de história regional está é organizado pelos cursos de graduação em história, geografia, turismo e o Mestrado em geografia do câmpus de Aquidauana da UFMS, e do Mestrado em estudos fronteiriços do câmpus do Pantanal da UFMS, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Aquidauana, Prefeitura Municipal de Anastácio e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

