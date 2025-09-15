Menu
Educação

Consulta pública para currículo da Educação Digital começa nesta terça-feira

A participaração estará aberta até o dia 30 de setembro

15 setembro 2025 - 14h41Taynara Menezes
As escolas da rede estadual foram orientadas a disponibilizar materiais de apoio   (Foto: Reprodução)

A partir de amanhã, 16 de setembro de 2025, a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED), em parceria com a Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), abre oficialmente a consulta pública para o Currículo da Educação Digital, Midiática e Computacional.

A iniciativa busca envolver educadores, gestores, estudantes e a sociedade em geral na construção de um documento que integrará as competências digitais ao ensino público.  A participação estará aberta até o dia 30 de setembro de 2025, por meio de um formulário online disponível no link. 

O currículo em desenvolvimento segue diretrizes nacionais atualizadas, alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e à Política Nacional de Educação Digital (PNED). O objetivo é orientar o uso pedagógico de tecnologias, promover o letramento digital e integrar habilidades computacionais e midiáticas ao cotidiano escolar.

Embora o processo de consulta seja voltado especialmente a professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e estudantes, a participação está aberta a toda a sociedade. As contribuições serão fundamentais para garantir que o currículo reflita as reais necessidades e contextos das escolas públicas sul-mato-grossenses.

As escolas da rede estadual foram orientadas a disponibilizar materiais de apoio e um vídeo explicativo para auxiliar os participantes na análise do documento e no envio das sugestões.

A construção colaborativa do Currículo da Educação Digital representa um passo importante na consolidação de um ensino público mais conectado à realidade digital e às demandas do século XXI.

