Coordenador de rede de ensino dá dicas de como se dar bem no Enem deste ano; confira

Esse ano tem Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de novo, e mesmo com pouco mais de 8 meses faltando até a prova, muitos alunos já se organizam para conseguir realizar o sonho de entrarem no curso que desejam.

Buscando orientar quem aspira tirar uma nota boa no Exame, o coordenador de uma rede de ensino da Capital deu uma série de dicas para se dar bem na edição deste ano. Confira:

- Crie um plano de estudos com um cronograma diário, semanal e mensal incluindo todos os tópicos que precisam ser estudados e reserve o tempo necessário para cada assunto;

- Defina metas alcançáveis e específicas para cada sessão de estudo;

- Resolva questões de anos anteriores do Enem para entender o formato e os tipos de perguntas que são feitas e servir de avaliação do desempenho, o que ajuda na avaliação de quais as áreas em que precisa melhorar;

- Leia notícias diariamente com o objetivo de se manter por dentro dos acontecimentos atuais e dos debates em andamento na sociedade;

- Foque nas habilidades. O Enem não testa apenas o conhecimento teórico, mas também habilidades como raciocínio lógico, interpretação de texto e resolução de problemas;

- Descanse o suficiente. É importante reservar tempo para descansar, dormir bem e fazer atividades relaxantes a fim de ajudar a manter a mente e o corpo saudáveis, já que estudar excessivamente pode levar a fadiga mental e física;

- E por fim, lembre-se de que o Enem é uma prova extensa e desafiadora, portanto, comece a se preparar com antecedência e siga um plano de estudos bem organizado.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também