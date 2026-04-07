Corumbá se destaca no Estado e registra salto na alfabetização

O percentual de crianças alfabetizadas na Rede Municipal de Ensino de Corumbá atingiu 49% em 2025, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). O índice representa um avanço de 11 pontos percentuais em relação a 2024, quando o município registrava 38%. O município ocupa a 18ª posição entre os 79 de Mato Grosso do Sul que mais avançaram no período.

Os dados completos, com o desempenho de todos os municípios brasileiros, estão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela consolidação do Indicador Criança Alfabetizada.

Em 2023, o indicador era de 42%. A oscilação no ano seguinte e a retomada consistente em 2025 evidenciam o impacto do planejamento pedagógico, do monitoramento de resultados e da reorganização de estratégias adotadas pela Secretaria Municipal de Educação ao longo do último ano.

O teste é composto por 16 questões de múltipla escolha e três itens de resposta construída, incluindo produção textual, e mede competências essenciais como leitura de palavras, frases e textos curtos.

A melhora registrada em 2025 ocorre em um contexto de intensificação das políticas públicas educacionais no município. A atual gestão vem priorizando a alfabetização como eixo central, com foco no acompanhamento sistemático dos estudantes das séries iniciais, aplicação de avaliações diagnósticas e intervenções pedagógicas contínuas ao longo do ano letivo.

Entre as principais frentes está o EducaREME, programa próprio da rede municipal que organiza simulados, monitora indicadores e orienta o trabalho pedagógico com base em dados. A iniciativa ganhou maior robustez a partir de 2025, com ampliação do alcance e maior frequência de avaliações internas.

No mesmo período, Corumbá consolidou a adesão ao programa MS Alfabetiza, em parceria com o Governo do Estado, e fortaleceu a formação de professores e gestores. A rede também passou a contar com o Circuito 360º, desenvolvido pelo Instituto Fefig em parceria com o Instituto Ayrton Senna e o Instituto Acaia Pantanal, com estratégias pedagógicas voltadas à alfabetização dos estudantes do 1º ao 5º ano da região urbana.

Para 2026, a Semed ampliou as ações com a distribuição de material didático específico do MS Alfabetiza para todas as turmas atendidas, dando continuidade ao trabalho iniciado e buscando manter a trajetória de crescimento.

“Os resultados divulgados pelo MEC mostram que, embora ainda existam desafios, o avanço registrado em 2025 está diretamente ligado à condução técnica, ao planejamento e à execução das políticas educacionais, com efeitos concretos no desempenho dos estudantes da rede municipal”, afirmou a secretária municipal de Educação, Mabel Sahib.

“Esse resultado é fruto de um trabalho coletivo. Ele só foi possível graças à dedicação diária de professores, coordenadores, diretores e equipes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e das escolas. Mais do que o indicador, o maior ganho é ver nossos estudantes aprendendo, tendo acesso a uma educação de qualidade e ao direito de se alfabetizar na idade adequada”, completou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também