Cursinho preparatório para vestibular começa hoje na Capital; veja o local da aula

Começa hoje (7), as aulas do Cursinho Preparatório para Vestibular – Prepar@Juv, voltado para as provas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. O Prepar@Juv é promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude. O local onde acontecerá a aula foi alterado e será agora na Uniderp, localizado na Avenida Ceará, 333, Miguel Couto.

Durante o cursinho, os professores abordam as disciplinas de História e Atualidades, Biologia, Física, Português, Matemática e Raciocínio Lógico, Redação e Química. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras no período vespertino (das 13h30 às 17h30) e noturno (18h30 às 22h). Aos sábados, das 7h30 às 12h, e são abertas ao público. Ao todo, serão disponibilizadas 200 vagas.

Lembrando que o aluno inscrito deve comparecer na aula inaugural para garantir sua inscrição no Cursinho Preparatório (Prepar@Juv)

Serviço:

Dia: 07/11

Horário – 13h às 17h

Local: Uniderp (bloco 7)

Endereço: Avenida Ceará, 333, Miguel Couto

Mais informações pelo whatsapp (67) 3314-3577

