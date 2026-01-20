Menu
Curso de medicina é bem-conceituado em três universidades de Mato Grosso do Sul

Duas acabaram tendo desempenho abaixo do esperado e podem sofrer sanções do MEC

20 janeiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Campus da UFMS em Campo GrandeCampus da UFMS em Campo Grande   (Divulgação/UFMS)

O curso de medicina em três universidades de Mato Grosso do Sul foram bem avaliados e tiveram conceito máximo na primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, que no geral, avaliou 351 cursos de medicina em todo o país.

As universidades federais de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas apresentaram conceito 5, considerada a maior nota. A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) teve conceito 4, enquanto Anhanguera UNIDERP, na Capital, e Unicesumar, em Corumbá, tiveram conceito 2.

A partir da publicação dos dados, os cursos com nota insatisfatória e que pertencem ao Sistema Federal de Ensino, que inclui as universidades federais e as instituições privadas, passarão por um processo de supervisão em que podem ser adotadas medidas cautelares.

As sanções, de acordo com o MEC, serão escalonadas e podem prever desde a redução de vagas até a suspensão de oferta via FIES (Fundo de Financiamento Estudantil). As medidas cautelares serão aplicadas conforme o desempenho do curso.

"Quanto maior o risco ou ameaça ao interesse público, mais graves serão as medidas adotadas", informou o MEC.  

Após a publicação dos resultados no Diário Oficial da União, esses 99 cursos terão 30 dias para apresentar a defesa ao MEC, antes que as sanções entrem em vigor. Após o prazo, as medidas valerão até a próxima aplicação do Enamed, prevista para outubro de 2026.

Criado em abril de 2025,  o Enamed é a adaptação do Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes para estudantes concluintes do curso de medicina, com o objetivo de avaliar a formação médica no Brasil. 

