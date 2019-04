Curso “Levanta Juventude” capacitou mais de cinco mil jovens na capital

Foi realizado o "25º Levanta Juventude" no auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), pela prefeitura de Campo Grande por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude.

O Subsecretário Maicon Nogueira, relatou que o levanta juventude já capacitou mais de cinco mil jovens na capital. A realização da edição do programa mostra a força de união da administração do prefeito Marquinhos Trad. “A realização mensal de eventos que mobilizam a juventude campo-grandense, está de acordo com o propósito do nosso prefeito”, destaca Maicon.

Composto por palestras e dinâmicas, o evento acontece do dia 8 a 12 deste mês, das 13h às 17h30. São mais de cem jovens de 15 a 29 anos que aprenderão comportamento organizacional, marketing pessoal, dicção e oratória, liderança, inovação e criatividade.

Nova edição

Para participar do "26º Levanta Juventude" que acontece do dia 15 a 19 deste mês, das 13h30 às 17h30, no Espaço Arena Teatro do Shopping Bosque dos Ipês, na capital, basta encaminhar-se à sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, que fica localizada na rua 15 de Novembro, 532, centro, ou ligar para (67) 3314-3577.

