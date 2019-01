Pós-graduação com metodologias ativas são ofertadas em Campo Grande

Estão abertas as matrículas para as primeiras turmas de pós-graduação da Faculdade Insted, a primeira do Centro-Oeste a trabalhar com 100% de metodologias ativas, modelo que reúne teoria e prática colocando o aluno em contato direto com o que aprende e o mercado de trabalho.

Inicialmente, serão oferecidos três cursos lato sensu: Psicopatologia e Saúde Mental voltado para profissionais da área de saúde e educação. Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho para bacharéis em Direito e advogados. E Arteterapia aberto a todos os tipos de formação.

Os cursos terão duração média de um ano e meio a dois anos, as aulas serão realizadas sempre às sextas-feiras e sábados. “Optamos por esses dias porque assim contemplamos profissionais do interior e quem sabe de outros estados que desejam fazer pós-graduação. Dependendo da escolha do curso, os encontros serão mensais ou quinzenais.” explica Paula Flud, coordenadora de Operações da Faculdade.

A pós-doutora em psicologia e coordenadora da especialização em Arteterapia, Lara Scalise, aponta os diferenciais das metodologias ativas aplicadas às pós-graduações. “A proposta é a ideal para o Ensino Superior porque saímos da educação que visa o ensinar a fazer para um aprender a fazer criativo, buscando solucionar os problemas reais de qualquer campo profissional. Além disso, esse método traz uma mudança na prática, que transforma o profissional em um agente de mudança social”.

Cursos

A especialização em Arteterapia foi reconhecida pela União Brasileira das Associações em Arteterapia (UBAAT). No currículo do curso o foco é no estímulo da criatividade para profissionais de todas as áreas, utilizando-se de programas, métodos e técnicas específicas da Arteterapia.

O curso de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho terá aulas quinzenais, às sextas-feiras no período noturno e sábado de manhã. “Essa pós será uma verdadeira atualização e uma reflexão sobre as questões mais controversas da recente Reforma Trabalhista”, explica Paula. A maioria dos professores desta formação são juízes e desembargadores do trabalho.

A especialização em Psicopatologia e Saúde Mental traz em sua matriz a humanização do atendimento em saúde, desde o primeiro acolhimento ao paciente até o encaminhamento e diagnóstico de forma interdisciplinar e humanizada.

Serviço

As matrículas já estão abertas e podem ser feitas pelo site: insted.edu.br. Para mais informações o telefone é o (67) 3201-5999.

