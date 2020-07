Datafolha: 98% dos alunos do Estado têm acesso às atividades remotas

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

Uma pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada nesta quarta-feira (29), mostrou que 98% dos alunos da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE) tiveram acesso aos materiais de estudo disponibilizados durante as aulas remotas - realizadas desde março por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Em abril, esse índice era de 93%, conforme dados da Secretaria de Estado de Educação (SED).

Segundo o Governo de Mato Grosso do Sul, o resultado obtido pelo estado é um dos melhores do Brasil e está à frente das médias registradas na região Centro-Oeste (85%) e do restante do País (79%). No Estado, 90% dos estudantes estão fazendo as atividades.

O destaque fica com os anos iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano), com 93% de realização. Se observados os casos onde o professor está em contato frequente com os alunos, a resposta às atividades fica ainda maior: 95%.

Para a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, a pesquisa referenda o trabalho realizado em MS desde a mudança do ensino presencial para o não presencial.

“Iniciamos as atividades com a oferta de ferramentas e nesses quatro meses ampliamos as possibilidades: fechamos parcerias importantes, levamos as aulas para a TV Aberta e passamos a manter contato com os familiares semanalmente, com as nossas lives. É o reconhecimento de um trabalho muito intenso”, destacou.

A pesquisa ainda mostrou que o contato dos professores com os alunos na REE é de 73% - dado maior que a média nacional (62%). Novamente o destaque fica com os anos iniciais do Ensino Fundamental, com 80% de contato entre responsáveis e professores.

“Os dados mostram nossos acertos e também norteiam as próximas ações que devemos tomar daqui para frente, sempre com o diálogo aberto com as redes municipais, tendo em vista o regime de colaboração”, concluiu a secretária.

Encomendada pela Fundação Lemann, Itaú Social e Imaginable Future, a pesquisa tem abrangência nacional e ouviu 1.018 responsáveis por estudantes da rede pública entre os dias 11 e 20 de junho. As entrevistas com os responsáveis resultaram em uma amostra de 1.518 estudantes.

Deixe seu Comentário

Leia Também