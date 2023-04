"Dia S", amanhã, a resposta do Estado aos "atentados" nas escolas

Já se preparando para o temido dia 20 de abril, alunos de escolas estaduais da Capital foram dispensados mais cedo nesta quarta-feira (19) para a preparação do ‘Dia S” de segurança. Segundo a SED-MS (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul), as escolas haviam sido comunicadas que seria facultativa a liberação dos alunos, para que sejam planejadas as ações para a data que preocupa pais, alunos e autoridades.

Almejando ressignificar a data, o Governo do Estado pretende fazer com que o dia 20, usado como marco de violência, seja transformado em um dia de reflexões sobre a paz nas escolas. Para isso, bilhetes foram enviados aos pais e responsáveis para informar sobre a dispensa na manhã de hoje. Alunos do período vespertino também saíram mais cedo.

“Enviamos uma orientação para as escolas possibilitando a ‘dispensa’ dos nossos estudantes de forma antecipada, para que eles possam trabalhar nas orientações e planejamento das atividades de amanhã. Essa liberação é facultativa, uma vez que temos escolas com um grande número de estudantes e que possuem particularidades que podem exigir esse tempo maior de preparação”, ressaltou o secretário de Estado de Educação, professor Hélio Daher.

Em parceria com a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), o dia “S” de Segurança nas Escolas terá ações com foco no atual cenário em que o Brasil vive. A iniciativa é válida para as 348 unidades da Rede Estadual de Ensino do Estado.

No decorrer do dia, conforme orientações enviadas pela SED, as escolas colocarão em prática atividades variadas, utilizando o espaço de disciplinas como Projeto de Vida ou de outros componentes, para que os estudantes tenham momentos de diálogo com Estações de Aprendizagem e reflexões sobre os espaços escolares.

“Será um momento para trabalhar o sentimento, escutar nossos estudantes, promover conversas entre eles e os profissionais das nossas escolas, compartilhando pensamentos e reforçando o pertencimento com a escola”, disse a superintendente de Políticas Educacionais da SED, professora Adriana Buytendorp, gestora responsável pelo planejamento e orientações acerca das atividades da data.

As ações do Dia “S” também contarão com um reforço no policiamento nas unidades escolares, com a presença das equipes da Polícia Militar, por intermédio da Ronda Escolar, e também do COSI (Centro de Operações de Segurança Integrado).

Rede Municipal de Ensino

A reportagem também questionou a Semed (Secretaria Municipal de Educação) sobre ações de segurança específicas para o dia 20 de abril. Com as aulas mantidas normalmente, em nota, a secretaria comentou sobre as medidas a serem adotadas, na Capital. “O esquema de segurança já está reforçado, com policiamento e rondas. A entrada nas unidades escolares é apenas com autorização”, informou.

De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a Cidade tem se empenhado para passar tranquilidade a população. "Educação, GCM e outros parceiros estão unidos para garantir mais segurança nas escolas. Ampliamos programas já existentes, aumentamos as restrições de acesso às escolas, além de instalar dispositivos eletrônicos para coibir invasões", afirmou ela.

Ainda segundo o Executivo, novas informações e detalhes das ações que serão promovidas pela Prefeitura nas escolas da rede municipal, serão divulgadas ainda hoje (19).

