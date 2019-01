Diminui o número de alunos em escolas Estaduais de MS

Da redação com assessoria

Um levantamento da Secretaria de Estado de Educação (SED) revela que Mato Grosso do Sul registrou queda de 45.755 matrículas em escolas da Rede Estadual de Ensino nos últimos 10 anos. O número de alunos caiu 15,5% – de 295.354 em 2008 para 249.599 no ano passado. No mesmo período, a quantidade escolas subiu de 366 para 372.

“Estão nascendo menos crianças no Brasil e essa diminuição de matrículas está acontecendo em todas as redes de ensino”, observou o governador Reinaldo Azambuja. Segundo o gestor, é necessário reestruturar a Rede Estadual em MS para que as escolas se adequem à nova realidade social.

Menos filhos por família

Foi elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Números da Projeção de População (2018), que mostram o número médio de filho por mulher é de 1,77 no País. Essa quantidade deve chegar a 1,66 em 2060. “Imagina 45 mil alunos a menos em 10 anos. Então, temos que reestruturar a Rede e remanejar alunos para uma escola mais próxima”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Segundo o governador, a projeção populacional tende a diminuir o número de escolas por todo o País. “É uma tendência em Mato Grosso do Sul e em todos os estados, tanto na rede estadual quanto também nas redes municipais”, explicou. “Nós estamos falando em gestão pública. Temos que reordenar para economizar e facilitar ao pai e a mãe de ter uma escola próxima”, emendou.

