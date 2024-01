Divulgado calendário escolar para os alunos da Rede Estadual

A Secretaria de Estado de Educação publicou nesta quinta-feira (4), no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, o calendário com os 200 dias letivos nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), com inclusão do feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra que passa a ser comemorado a partir deste ano no dia 20 de novembro.

Além disso, a Secretaria mudou o art.7 da Resolução/SED n. 4.239, de 5 de dezembro de 2023, que antes destinava quatro dias ao projeto ‘Família e Escola’.

Agora serão destinados à Família e Escola 5 dias letivos, sendo um por bimestre, de livre escolha da unidade escolar, sendo um, obrigatoriamente, efetivado num sábado letivo no mês de novembro para celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.” (NR).

O proejto 'Família e Escola' tem como objetivos refletir com os pais e responsáveis sobre a importância da sua participação no desenvolvimento integral dos filhos, é um dia de atividades para as famílias aproveitarem junto a comunidade escolar.

O início do ano letivo com os alunos está marcado para 21 de fevereiro. Este ano, os estudantes terão quatro emendas de feriado nos meses de março, maio, junho e outubro.

Já as férias de julho começam dia 17 e os alunos retornam apenas em 1° de agosto com término do ano letivo dia 13 dezembro e término do ano escolar no dia 20 de dezembro. Confira:

