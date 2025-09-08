Menu
Educação

'Do you speak english?' Alunos de MS ganham plataforma para aperfeiçoar inglês

A ferramenta oferece conteúdos que vão do nível iniciante ao proficiente

08 setembro 2025 - 09h39Luiz Vinicius
Plataforma ajudará professores tambémPlataforma ajudará professores também   (Ricardo Agra/SED)

Alunos e até professores de Mato Grosso do Sul ganharam a plataforma 'MS Speaks' para aperfeiçoar a língua inglesa durante as aulas ou até mesmo, longe das salas de aulas neste segundo semestre.

Conforme a SED (Secretaria de Estado de Educação), essa é uma plataforma educacional que reúne tecnologia, inovação e recursos pedagógicos e de Inteligência Artificial para aprimorar a proficiência no idioma.

No início do semestre, os participantes aptos receberam em seus e-mails institucionais (Edutec) um link com a chave de acesso à plataforma. De forma simples, cada um pôde criar seu perfil individual e iniciar o curso, totalmente gratuito e acessível a qualquer hora, de qualquer dispositivo conectado à internet.

A ferramenta oferece conteúdos que vão do nível iniciante ao proficiente, de acordo com o (CEFR) Quadro Europeu Comum de Referência, além de cursos temáticos como Inglês para Negócios, Inglês Técnico e Inglês para Viajar.

Os professores têm acesso a diferenciais exclusivos, como aulas ao vivo ilimitadas com docentes nativos, disponíveis 24 horas por dia, práticas de conversação com Inteligência Artificial e até cursos de autoestudo em outros idiomas, como Alemão, Francês, Espanhol, Sueco e Português.

A iniciativa visa ampliar as oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens sul-mato-grossenses e aprimorar a formação continuada dos professores, fortalecendo a Rede como um todo.

