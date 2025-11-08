Dos 57 mil inscritos no Enem, cerca de 16 mil já concluíram o ensino médio em MS

Mato Grosso do Sul contabilizou um número alto de inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano, que começa neste final de semana, especificamente, dia 9 de novembro.
Das 57.941 inscrições confirmadas, dessas, 16.825 são de estudantes que já concluíram o ensino médio, conforme os dados do Painel do Enem, divulgado no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).
Segundo o levantamento do Inep, 32.626 inscritos em Mato Grosso Sul são isentos e 25.315, pagantes. Do total de inscritos confirmados no estado, 34.849 (60,15%) são mulheres e 23.092 (39,85%) são homens.
Com relação à etnia, a maioria das inscrições confirmadas são de participantes que se autodeclararam brancos (26.577), seguidos de 23.445 participantes autodeclarados pardos, 4.359 pretos, 1.947 indígenas e 1.054 amarelos.
A faixa etária com mais inscrições confirmadas é de 17 anos, com 15.240 inscritos. Os participantes com mais de 60 anos totalizam 159.
|
Idade
|
Quantidade
|
Menor ou igual a 16 anos
|
10.288
|
17 anos
|
15.240
|
18 anos
|
10.399
|
19 anos
|
4.518
|
20 anos
|
2.669
|
Entre 21 e 30 anos
|
8.905
|
Entre 31 e 59 anos
|
5.763
|
Maior ou igual a 60 anos
|
159