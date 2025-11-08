Menu
Menu Busca sábado, 08 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Educação

Dos 57 mil inscritos no Enem, cerca de 16 mil já concluíram o ensino médio em MS

Além disso, do número total de confirmações, cerca de 32.626 estão isentos da taxa

08 novembro 2025 - 11h12Luiz Vinicius
Enem acontecerá em novembro deste anoEnem acontecerá em novembro deste ano   (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Mato Grosso do Sul contabilizou um número alto de inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano, que começa neste final de semana, especificamente, dia 9 de novembro.

Das 57.941 inscrições confirmadas, dessas, 16.825 são de estudantes que já concluíram o ensino médio, conforme os dados do Painel do Enem, divulgado no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Segundo o levantamento do Inep, 32.626 inscritos em Mato Grosso Sul são isentos e 25.315, pagantes. Do total de inscritos confirmados no estado, 34.849 (60,15%) são mulheres e 23.092 (39,85%) são homens. 

Com relação à etnia, a maioria das inscrições confirmadas são de participantes que se autodeclararam brancos (26.577), seguidos de 23.445 participantes autodeclarados pardos, 4.359 pretos, 1.947 indígenas e 1.054 amarelos. 

A faixa etária com mais inscrições confirmadas é de 17 anos, com 15.240 inscritos. Os participantes com mais de 60 anos totalizam 159.

Idade 

Quantidade 

Menor ou igual a 16 anos 

10.288 

17 anos 

15.240 

18 anos 

10.399 

19 anos 

4.518 

20 anos 

2.669 

Entre 21 e 30 anos 

8.905 

Entre 31 e 59 anos 

5.763 

Maior ou igual a 60 anos 

159 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Enem acontecerá neste final de semana
Educação
O que é permitido levar no primeiro dia de provas do Enem? Saiba agora
Imagem ilustrativa
Educação
Intercâmbio na Espanha oferece bolsas com tudo pago para jovens de MS
Os vencedores receberam bolsas de estudo presenciais na Uniderp, 100% para o primeiro lugar
Educação
Concurso de Redação "Um Passeio com Manoel" premia talentos da rede pública de MS
Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.
Educação
Se preparando para o Enem? Campo Grande terá aulão gratuito de redação neste sábado
Foto:
Interior
Transporte escolar sem seguro é alvo de fiscalização do MP em Glória de Dourados
MEC
Educação
Inep divulga lista de espera para vagas remanescentes do Fies 2025
Fies -
Educação
Governo lança programa de renegociação de dívidas do Fies, com perdão de juros e multas
Pré-matrículas já podem ser realizados pelos pais dos alunos
Educação
Pais de estudantes já podem realizar pré-matrícula na rede estadual de MS
Terreno de 35.831,73 m&#xB2; fica localizado na Avenida Gury Marques, região do Anhanduizinho
Educação
Com área doada, Instituto Federal construirá campus na região sul de Campo Grande
Vai fazer o Enem? Em Campo Grande, transporte público é gratuito; veja como usar
Educação
Vai fazer o Enem? Em Campo Grande, transporte público é gratuito; veja como usar

Mais Lidas

Um dia nublado e escuro em Campo Grande
Clima
'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande