Duas escolas brasileiras competem no concurso de melhores do mundo

A instituição britânica T4 Education, com apoio da Fundação Lemann, estará anunciando neste sábado (4) as escolas ganhadoras do World’s Best School Prizes (em português, Prêmio Melhores Escolas do Mundo), que neste ano conta com duas escolas brasileiras entre as finalistas.

A Escola Municipal Professor Edson Pisani, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, de Carnaubal, no Ceará, competem em duas categorias diferentes, e podem ganhar um prémio de US$ 50 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 250 mil.

O prêmio, criado em 2022, conta com cinco categorias: ação ambiental; inovação; superação de adversidades; colaboração comunitária; e apoiando vidas saudáveis, e em cada uma, três instituições de ensino foram selecionadas como finalistas.

A Escola Professor Edson Pisani está concorrendo na categoria colaboração comunitária, já a Escola Joaquim Bastos Gonçalves está concorrendo na categoria apoiando vidas saudáveis.

Projetos

A Escola Professor Edson Pisani está localizada em um dos maiores conjuntos de favelas de Belo Horizonte, e concorre na categoria com o projeto mais favela, menos lixo. O projeto conta com a instalação de ganchinhos na porta das residências, para o lixo ficar pendurado, evitando com que animais de rua espalhem a sujeira pelas ruas.

O projeto da Escola Joaquim Bastos Gonçalves foi o “adote um aluno”, que envolve acompanhamento psicológico com profissionais de todo o Brasil, de forma voluntária, além da oferta de atividades manuais que funcionam como terapias, como pintura, crochê, arte em biscuit.

Deixe seu Comentário

Leia Também