É do MS! Estudante de Amambai conquista ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática

Mato Grosso do Sul esteve no topo da Olimpíada Brasileira de Matemática. Isso porque o estudante Heitor Brites Oleksyw, da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, em Amambai, conquistou a medalha de ouro na competição.

No último dia 30 de junho, o Rio de Janeiro sediou a cerimônia nacional de premiação da OBMEP, considerada a maior competição científica estudantil do Brasil.

O estudante, que já havia conquistado medalha de bronze em edições anteriores, conta que sua trajetória com a OBMEP começou de forma despretensiosa.

"Quando fiz pela primeira vez, achei que era só uma das várias provas do governo, sem muita preocupação. Mas depois que ganhei bronze e fui descobrindo os benefícios que a OBMEP poderia me dar, passei a me dedicar mais aos estudos. No ano passado, fiz a prova novamente e me tornei um dos medalhistas de ouro", compartilhou Heitor.

Além do reconhecimento, os medalhistas da OBMEP têm a oportunidade de ingressar no Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC), com aulas avançadas de matemática e bolsa mensal de R$ 300, oferecida pelo CNPq.

