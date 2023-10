Edital do concurso de professores da Capital será publicado na próxima semana

Em mais uma agenda pela educação da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes anunciou que o edital de abertura deve ser publicado já na próxima semana, com a realização ainda em 2023.

Secretário Municipal de Educação, Lucas Bittencourt, reforçou que a demanda para o lançamento do novo edital é antiga, há sete anos a categoria não tinha uma nova seleção. Ainda de acordo com o secretário, são 329 vagas para o magistério.



A autorização do novo concurso da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande foi publicado no Diário Oficial no 2 de agosto de 2023.



O último edital realizado foi em 2016, ofertou ao todo 645 vagas imediatas para Professor, de nível superior de escolaridade, em diversas especialidades.

Deixe seu Comentário

Leia Também