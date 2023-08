Educação convoca até dia 14, candidatos para posse no cargo de professor

Sarah Chaves, com informações da Sed

A Secretaria de Estado de Educação (SED) iniciou na quarta-feira (9), em Campo Grande, a convocação dos 33 candidatos para posse no cargo de professor do Concurso Público de Provas e Títulos.

A atual chamada, continua nos dias 11 e 14 de agosto, das 7h30min às 12h30min, conforme data e horário indicados para cada um dos candidatos, disponibilizado no Diário Oficial do Estado Extra, publicado dia 21 de julho, a partir da página 280. Na ocasião, os docentes nomeados devem apresentar o original dos documentos solicitados, tomar posse e escolher uma vaga de lotação.

Os 33 professores assumem as vagas nos municípios de Dourados, Três Lagoas, Antônio João, Terenos, Água Clara, Rio Brilhante, Maracaju, Caarapó, Iguatemi, Ponta Porã, Coronel Sapucaia, Bataguassu, Campo Grande, nos componentes curriculares de Educação Física, Geografia, Química, Sociologia, Biologia, Língua Inglesa, Arte, História e Filosofia.

