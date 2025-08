Educação de Figueirão fica entre os cinco melhores em ranking estadual

Figueirão ficou em quinto lugar no Índice de Qualidade da Educação (IQE) do Mato Grosso do Sul. O resultado reflete o trabalho conjunto da Secretaria Municipal de Educação, das escolas e dos profissionais da área, com foco em estratégias pedagógicas e no aprimoramento do processo de aprendizagem.

A rede pública municipal tem se consolidado como referência no estado. Segundo o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Pascoal Barbosa Amorim de Lima, o acompanhamento contínuo da evolução dos estudantes e a participação ativa de educadores e gestores são fatores que contribuíram para esse resultado. "A avaliação estadual serve como termômetro para os avanços da educação sul-mato-grossense e ajuda a nortear ações futuras. Em Figueirão, o desempenho alcançado é um incentivo para seguir investindo em práticas pedagógicas inovadoras e sustentáveis, com foco no protagonismo dos alunos e no fortalecimento das competências essenciais para o século XXI".

Para o secretário, o IQE serve como referência para orientar futuras ações e reforça a necessidade de manter o investimento em práticas pedagógicas com foco nos alunos e no desenvolvimento de competências essenciais.



A diretora pedagógica da Aprende Brasil Educação, Acedriana Vogel, destaca a diversificação das ações de melhoria como fator decisivo. Segundo ela, o desempenho de Figueirão demonstra que a organização da rede e o trabalho integrado entre professores e gestores são fundamentais.

Desde 2021, o município utiliza o sistema de ensino da Aprende Brasil Educação, alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O modelo inclui livros didáticos integrados, assessoria pedagógica, formações para professores, avaliações regulares (como o Hábile e o Sondar) e o Sistema de Monitoramento Educacional do Brasil (Simeb).

Com menos de quatro mil habitantes, segundo o IBGE, Figueirão tem investido em políticas públicas educacionais de longo prazo. As iniciativas priorizam o uso de dados na tomada de decisões, a personalização do ensino e a qualificação da aprendizagem desde os primeiros anos.JD1 No Celular

