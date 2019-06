Em Brasília, estudantes de MS conquistam prêmio Cineastas 360º

Mauro Silva, com informações da assessoria

Estudantes da Escola Estadual Lino Villachá, de Campo Grande, conquistaram o primeiro lugar no Festival Projeto Cineastas 360º, realizado pelo Facebook em parceria com a ONG Recode. A premiação aconteceu nesta terça-feira (11), no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) entregou os troféus aos jovens estudantes. “Vocês todos já são vitoriosos. Vocês já fizeram a diferença dentro da escola. Isso é fazer política”, disse.

O filme vencedor da competição foi o "Construindo a liberdade", que conta como pessoas em situação de reclusão buscam a ressocialização por reformar escolas e universidades. O filme foi produzido pelos alunos sul-mato-grossenses Ryan Soares Ferreira, Lucas Santos Felix e Guilherme Augusto de Jesus Gomes.

A Escola Estadual Lino Villachá também venceu a competição regional (Centro-Oeste), na categoria acessibilidade, com o filme "Uma curva na história", sobre uma menina que sofreu um acidente de carro, dos estudantes Carlos Magno, Lauanda Teixeira e Pedro Vinicius dos Santos.

Os alunos receberam a orientação das professoras Roze Maclaine Paiva, Camila Sacconi Machado e Marilene para realizar os dois filmes.

Projeto

O Projeto Cineastas 360º capacita alunos e educadores de escolas públicas de todo o país a usarem a tecnologia de vídeo para produzir filmes em realidade virtual, que retratem questões relevantes de suas comunidades. Em 2018 e 2019, o projeto atendeu mais de 500 alunos, de 15 escolas espalhadas por todo o Brasil.

