Em MS, Enem será reaplicado para 22 pessoas

Prevista para acontecer na próxima terça e quarta-feira, em 10 e 11 de janeiro, a reaplicação do Enem 2022 (Exame Nacional do Ensino Médio) será realizado para 3.251 pessoas no país. Em Mato Grosso do Sul, serão 22 candidatos, que por motivos de doença ou logística não conseguiram fazer o exame na data prevista e tiveram o pedido deferido.

As provas serão realizadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para aqueles faltosos que solicitaram os pedidos de reaplicação e foram aprovados pelo instituto.

Vale destacar, que pessoas privadas de liberdade também poderão realizar as provas na mesma data. O exame será feito dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da Federação. O Inep registrou 71.614 inscrições no país e 1.661 são do estado de Mato Grosso do Sul.

O cartão de confirmação de inscrição já está disponível na Página do Participante, informando o local e horário das provas.

Horário

Portões dos locais da aplicação das provas em MS serão abertos às 11h e fechados às 12h. As provas começam às 12h30. Já o término da aplicação está previsto para às 18 horas.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também