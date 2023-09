Em projeto, alunos da REME visitam o Pantanal e fazem passeio de chalana

Alunos dos 5º anos da Escola Municipal de Tempo Integral Iracema Maria Vicente, localizada no bairro Rita Vieira, em Campo Grande, têm uma oportunidade incrível de aprender mais sobre o Pantanal Sul-mato-grossense e conhecê-lo de perto, com passeio de chalana, pescaria, trilha e safári fotográfico.

Este é um projeto da unidade escolar que começou no ano de 2010 e teve pausa de três anos, devido à pandemia da Covid-19. Este ano, foi a retomada do projeto, com a ida de 96 alunos das quatro salas do 5º ano na Fazenda São Francisco. Os alunos saem por volta das 4h em um ônibus contratado pela escola e retornam no mesmo dia, por volta das 21h, todos com a autorização dos pais e/ou responsáveis.

Segundo a diretora da unidade, Crys de Oliveira Dutra, a primeira turma a conhecer o Pantanal foi no dia 17 de agosto. “A segunda turma vai agora no dia 28 de setembro. Os alunos vão acompanhados pelos coordenadores e professores, além da direção. É uma experiência única, alguns nunca saíram da cidade e têm o contato com a natureza, eles ficam maravilhados”.

Entretanto, antes de embarcar para a aventura, eles aprendem mais sobre o bioma dentro de sala de aula e fazem atividades e provas sobre o Pantanal. “O passeio é o ápice do projeto, mas ele só finaliza no fim do ano. As crianças têm a oportunidade da vivência de conhecer o Pantanal, estudam as questões sociais, sobre os animais. Alguns alunos sabem da viagem e ficam na expectativa de chegarem ao 5º ano para poderem vivenciar isso também”, explica a diretora.

Isadora Silva Galvão, de 10 anos, aluna do 5º ano B, ficou maravilhada com a experiência e contou que a ansiedade não a deixou dormir antes da viagem. “A gente estudou que o Pantanal é a maior planície alagada do mundo e só via por fotos, mas fiquei encantada. Adorei o passeio de chalana, a gente pôde pescar, foi bem legal”.

A aluna do 5º ano A, Alice Diedrich, de 11 anos, também embarcou para o Pantanal no mês passado. “A gente viu jacaré de perto e a viagem foi legal porque foi a primeira vez que viajei sem meus pais, fui com amigos, fomos cantando no ônibus, uma experiência única”.

Quem está na expectativa é Isabela Helena Maia da Silva, de 10 anos, aluna do 5º ano C. “Eu estudo na escola há 7 anos e sempre soube desse passeio e agora vou poder ir. Quero muito ver o tuiuiú de perto, só conheço por foto”.

O estudante Michael Almeida Rocha Silva, de 10 anos, chegou em Campo Grande este ano. Ele morava no interior de São Paulo e acha legal estudar sobre o Pantanal. “Eu quero muito ir pescar, fazer o passeio de chalana. A gente estuda sobre o bioma antes para conhecer na teoria o que vamos vivenciar na prática, estou ansioso”.

As professoras Cleonice Melhado e Priscila Pereira Ribeiro da Silveira, acompanharam as duas turmas na viagem, que também foi a primeira ida ao Pantanal para elas. “Os nossos alunos vão levar para vida toda essa experiência na memória e é muito legal acompanhar de perto o entusiasmo deles, a curiosidade”, disse Priscila.

