Emei do Jardim Inápolis está com 70% da obra concluída

Parada há 13 anos, a retomada da obra da Emei (Escola de Educação Infantil) do Jardim Inápolis foi anunciada em agosto e, depois de finalizada, permitirá a abertura de até 200 novas vagas para alunos da região do Indubrasil.

Com 70% dos trabalhos concluídos, equipes trabalham nas instalações hidráulicas e elétricas, na construção dos solariuns, além da recolocação de portas, esquadrias, grades e portões.

Com previsão de conclusão para o início do ano, os esforços no primeiro bloco se concentram já na fase de acabamento, com a colocação de novas pastilhas na parede e a chegada de portas mais largas, totalmente adequadas às leis de acessibilidade, muito da parte de alvenaria já está concluída.

O bloco, ao lado da recepção, destinado à recreação das crianças, ostenta amplas janelas com aplicação de pintura antiferrugem e prontas para receberem os vidros. A parte do telhado foi revisada e cumeeiras refeitas. Na parte central, no pátio, serão instaladas telhas de vidro, permitindo a passagem de luz natural, tornando o ambiente aconchegante e gerando economia de energia elétrica.

“Nossa administração é focada em resultados. Nós vamos entregar essa unidade no início do próximo ano, trazendo para as mães do Jardim Inápolis, as mulheres que trabalham aqui no Polo Empresarial, a oportunidade de ter um local seguro para deixar as suas crianças enquanto saem para trabalhar, algo que faz toda a diferença, impacta diretamente na qualidade de vida de toda a família”, reforçou a prefeita Adriane Lopes, durante uma vistoria à obra.

