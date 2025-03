Encceja 2025: MEC divulga edital da ediÃ§Ã£o deste ano

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou nesta quarta-feira (12) o edital do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025.

Além de definir os prazos e diretrizes da avaliação, o documento apresenta novidades voltadas à acessibilidade e à inclusão social. As provas estão marcadas para o dia 3 de agosto e serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal.

Os interessados poderão se inscrever entre 21 de abril e 2 de maio, por meio do Sistema Encceja. Para garantir a gratuidade, aqueles que faltaram à edição de 2024 devem justificar a ausência entre os dias 17 e 28 de março.

Quem não apresentar justificativa ou tiver o pedido negado precisará pagar uma taxa de R$ 40, com vencimento até 7 de maio.

A edição de 2025 trará importantes avanços na acessibilidade. Participantes com diabetes poderão informar a condição no momento da inscrição, mediante apresentação de laudo médico.

Além disso, o exame aceitará novos documentos digitais para estrangeiros, como a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) e o Documento Provisório de Registro Nacional (DPRNM), acessíveis via aplicativo Carteira Digital do Migrante.

Tem também a possibilidade de participantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) utilizarem a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) para solicitar tempo adicional na prova.

O exame também oferecerá atendimento especializado para candidatos com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, discalculia, além de gestantes, lactantes e idosos.

Calendário do Encceja 2025

Justificativa de ausência: 17 a 28 de março

Resultado da justificativa: 7 de abril

Período de inscrição: 21 de abril a 2 de maio

Pagamento da taxa (para quem não justificou ausência): até 7 de maio

Solicitação de atendimento especializado: 21 de abril a 2 de maio

Resultado do atendimento especializado: 12 de maio

Aplicação da prova: 3 de agosto

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também