Encerra sexta, prazo para candidatos fazerem inscrições na UFGD com notas do Enem

Encerra na próxima sexta-feira (26), o prazo para estudantes que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nos anos de 2014 a 2022, ou prestaram vestibulares da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) dos anos de 2022 e 2023, fazerem as inscrições na instituição de ensino.

As notas dessas seleções serão usadas pela UFGD para classificar os candidatos para as 797 vagas oferecidas nos dois editais de vagas remanescentes que foram publicadas no dia 22/05. São 288 vagas em 22 cursos, pelo Psvr- Enem 2023 e 509 vagas em 25 cursos, pelo psvr-Vestibular-2023 (Vestibular Geral e Vestibular da Licenciatura em Educação do Campo - Leduc).

Inscrições- As inscrições são gratuitas e realizadas até às 23h59 de 26 de maio, na página: https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/vagas-remanescentes/index. Além de ler o edital e preencher os dados na ficha de inscrição eletrônica, será necessário anexar cópia digitalizada dos resultados obtidos no ENEM ou do Boletim de Desempenho no Vestibular escolhido.

Nota do Enem- Para gerar esses resultados, o candidato pode acessar as informações do ENEM na página https://enem.inep.gov.br/participante/, usando CPF e senha; e dos vestibulares da UFGD na Área do Candidato (https://selecao.ufgd.edu.br/), também colocando CPF e senha.

No dia 31 de maio será feita a publicação do resultado final e da convocação para matrícula em 7 de junho.

Deixe seu Comentário

Leia Também