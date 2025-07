Encerram amanhã as inscrições para professores substitutos da UFMS

As inscrições para processo seletivo de professores substitutos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em diversas áreas de conhecimento terminam nesta segunda-feira (28) e podem ser feitas através do site concurso.ufms.br.

As vagas são para atuação no segundo semestre de 2025 na Cidade Universitária de Campo Grande, Corumbá, Aquidauana, Paranaíba, Chapadão do Sul, Coxim, Nova Andradina e Três Lagoas.

“As vagas para professor substituto são definidas com base nas necessidades temporárias da Universidade, especialmente em situações de afastamentos, licenças ou vacâncias de professores efetivos. A contratação visa assegurar a continuidade das atividades acadêmicas, garantindo que as aulas e demais compromissos didáticos ocorram conforme o planejamento dos cursos, preservando a qualidade do ensino e a regularidade do calendário acadêmico”, explica a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Gislene da Silva.

Para Campo Grande são 15 vagas para as áreas de: economia; música; filosofia; ciência da computação, com ênfase em banco de dados e linguagens da programação; probabilidade estatística; medicina, com ênfase em cirurgia, saúde coletiva e pediatria; medicina veterinária, com ênfase em inspeção de produtos de origem animal; fisioterapia e terapia ocupacional; enfermagem médico-cirúrgica e obstétrica; química orgânica e química analítica.

Na cidade Universitária do Pantanal, há sete oportunidades para as áreas de ciência da computação, com ênfase em metodologia e técnicas da computação; probabilidade e estatística; botânica; matemática aplicada; ciências contábeis; história antiga e medieval; e zoologia.

Em Aquidauana, é uma vaga para administração de empresas.

Em Paranaíba, são duas vagas, sendo uma para psicologia do ensino e da aprendizagem e outra para psicologia social.

Em Chapadão do Sul são quatro vagas, sendo duas para administração e duas para agronomia.

Em Coxim, são três vagas: duas para enfermagem médico-cirúrgica e uma para enfermagem de saúde pública.

Em Nova Andradina, é uma vaga para ciências contábeis e uma para história.

Em Três Lagoas, são cinco vagas: três para medicina, sendo uma para cirurgia, uma para medicina preventiva e uma para clínica médica; uma para enfermagem; e uma para biologia geral.

O regime de trabalho varia de 20 a 40 horas e a titulação exigida também depende da especificação da vaga, podendo ser especialista, mestre ou doutor. “Os candidatos, ao se inscreverem no processo seletivo para professor substituto, devem observar com atenção os requisitos do edital, especialmente à titulação e os critérios específicos de formação definidos no programa da vaga”, aconselha a pró-reitora.

A remuneração varia de R$ 3 mil a R$ 8 mil de acordo com o regime de trabalho e a titulação do candidato. Soma-se à remuneração o auxílio alimentação que é de R$ 500 para jornada de 20 horas e R$ 1 mil para jornada de 40 horas.

As provas devem ser aplicadas no início do mês de agosto. Todos os editais relacionados ao processo seletivo podem ser conferidos no site.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também