Enem 2023: provas do 2º dia acontecem hoje

O segundo e último dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) acontece neste domingo (12), e levará 33 mil candidatos aos locais de prova. Hoje, os testes terão 45 questões Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.

O total de candidatos aptos à realizar a prova leva em conta abstenção registrada no domingo passado (5), quando esperava-se 47 mil participantes, mas houve abstenção de 29,5%, o mesmo que 14.004 pessoas.

O MEC (Ministério da Educação), por meio do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), realizará a aplicação das provas do Enem em 41 municípios de Mato Grosso do Sul, com 114 locais de prova e 1.629 salas de aplicação.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Vale destacar que os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

