Enem 2023: resultado deve ser divulgado na próxima terça-feira

A divulgação dos resultados individuais do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023 está prevista para a próxima terça-feira (16), de acordo com o calendário informado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no início do ano passado.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, pois permite a seus participantes concorrer a vagas em universidades públicas e privadas, e até a financiamento e bolsas privadas, com as notas obtidas nas provas.

As provas foram aplicadas em 5 e 12 de novembro de 2023 na versão regular do exame, e em 12 e 13 de dezembro na versão PPL (para pessoas privadas de liberdade) e reaplicação.

Veja como as notas podem ser utilizadas no Brasil e no exterior:

No exterior

Em Portugal, pelo menos 29 instituições, incluindo universidades, institutos politécnicos e escolas superiores, aceitam as notas do Enem em seus processos de admissão. O país europeu é o que mais aceita o Enem como vestibular, além do Brasil, graças a um acordo entre os dois governos.

Cada instituição define os próprios regulamentos (como documentos exigidos, calendários e possíveis auxílios estudantis).

As instituições de educação superior portuguesas que aceitam o Enem são:

1 - Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE;

2 - Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa - ESSNorteCVP;

3 - Universidade Autónoma de Lisboa - UAL;

4 - Instituto Politécnico da Lusofonia - Ipluso;

5 - Instituto de Estudos Superiores de FAFE - IESFafe;

6 - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia - Isla;

7 - Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém;

8 - Instituto Superior de Gestão - ISG;

9 - Instituto Superior D. Dinis Isdom;

10 - Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes - Ismat;

11 - Instituto Português de Administração de Marketing - Ipam;

12 - Instituto Politécnico de Viana do Castelo - IPVC;

13 - Instituto Português de Administração e Marketing - Porto - Ipam;

14 - Universidade Nova de Lisboa;

15 - Instituto Politécnico de Beja - IPBeja;

16 - Instituto Politécnico de Leiria;

17 - Instituto Politécnico do Porto - IPP;

18 - Instituto Politécnico de Coimbra - IPC;

19 - Universidade da Beira Interior - UBI;

20 - Universidade do Minho - Uminho;

21 - Instituto Politécnico de Santarém;

22 - Instituto Politécnico de Castelo Branco;

23 - Instituto Politécnico de Bragança;

24 - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - ULHT;

25 - Instituto Politécnico de Portalegre;

26 - Instituto Politécnico de Viseu;

27 - Universidade Católica Portuguesa - UCP;

28 - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida - ISPA;

29 - Escola Superior Artística do Porto - ESAP.

