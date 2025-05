Enem 2025: Governo divulga datas de inscrição e aplicação da prova

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (9) as datas para inscrições e aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, com os candidatos podendo se inscrever entre 26 de maio a 6 de junho, com a realização das provas marcada para os dias 9 e 16 de novembro.

A informação foi dada por meio do ministro da Educação, Camilo Santana, em uma publicação em seu perfil no X, antigo Twitter.

“Tanto você que está no terceiro ano do ensino médio, vai concluir, que já concluiu o ensino médio e que quer ter a oportunidade de ir para a universidade, não percam a oportunidade. Jovens brasileiros e brasileiras, Enem 2025, data de inscrição de 26 de maio a 6 de junho, e as provas serão dia 9 e 16 de novembro. Um forte abraço e viva o Enem e viva a educação”, declarou o chefe da pasta.

Demais detalhes, como o valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento, serão ser publicados no edital que regulamentará a seleção. O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do exame se encerrou em 2 de maio.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também