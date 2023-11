ENEM: Ansiedade pode prejudicar concentração; veja dicas para controlar o estresse

Diante da pressão para obter um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes enfrentam situações de estresse e ansiedade que podem prejudicar na execução na hora da prova, por isso é importante se antecipar sobre formas de manter o controle.

A coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário Anhanguera - UNAES, Flávia Milanez aponta que é fundamental estar relaxado e realizar alguns métodos para obter o melhor desempenho possível.“A psicologia oferece estratégias para lidar com o estresse e a ansiedade durante o Enem. Além disso, é importante que os alunos se sintam preparados com uma rotina de estudos eficiente, bom descanso e pensamento otimistas”, comenta a especialista.

“A capacidade de lidar com o estresse durante o Enem é essencial para um bom desempenho. As dicas psicológicas podem ajudar os estudantes a manterem a calma, controlarem a ansiedade e obterem sucesso. A prova é uma grande oportunidade para mostrar todo o seu potencial, e uma mente tranquila é fundamental para isso”, finaliza a psicóloga.

Confira as dicas para manter a tranquilidade

Atitude positiva: Sua mentalidade desempenha um papel fundamental em como você lida com o estresse. Evite pensamentos negativos e autocríticos. Em vez disso, concentre-se em pensamentos positivos e em seu potencial. Lembre-se de que você se preparou bem para o Enem e está pronto para enfrentar o desafio.

Respiração profunda: Uma técnica simples, mas eficaz, para aliviar o estresse é a respiração profunda. Durante a prova, se você sentir sua ansiedade aumentar, pare por um momento, feche os olhos e respire profundamente. Inspire pelo nariz contando até quatro, segure por quatro segundos e expire lentamente pela boca. Repita isso algumas vezes para acalmar seus nervos.

Gerenciamento do tempo: Um dos maiores estressores durante o Enem é a pressão do tempo. Para evitar o pânico, tenha um plano de gerenciamento de tempo sólido. Divida o tempo disponível para cada seção da prova e siga-o rigorosamente. Isso ajudará a evitar a sensação de estar sobrecarregado.

Pausas estratégicas: Durante as longas horas de prova, é importante fazer pausas curtas e estratégicas. Levante-se, alongue-se e respire profundamente. Isso ajudará a energizar sua mente e aliviará a tensão muscular, mantendo-o mais calmo e concentrado.





