Enem: Aulão gratuito acontece neste sábado na Capital

Com foco nas disciplinas de Matemática, Física, Química e Redação, o Centro Universitário Anhanguera – UNAES promove neste sábado (28), às 9h, um 'aulão' preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“O principal objetivo é preparar os estudantes da melhor forma possível para o Enem. É uma ação realizada com profissionais capacitados da instituição de ensino visando o sucesso dos jovens no exame, aumentando assim as chances de eles ingressarem no Ensino Superior na área desejada”, destaca Fábio Aparecido Júlio, reitor do Centro Universitário Anhanguera – UNAES.



O Enem, que será realizado nos dias 5 e 12 de novembro em todo o Brasil, possui 3,9 milhões de inscritos neste ano, sendo 47.457 oriundos de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



Serviço

Data: Aulão - 28 de outubro

Horário: 9h

Local: Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande - UNAES

Endereço: Av. Gury Marques, 3203 - Vila Olinda, Campo Grande - MS, 79060-000

Inscrições: Através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRO8VtdzQhWoCbmPkkrYXthEvNd3BbqA3w1hMfStPtLD2lmg/viewform

