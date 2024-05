"Enem dos concursos" é adiado por causa das chuvas no Rio Grande do Sul

O Governo Federal decidiu adiar o Concurso Público Nacional Unificado, conhecido popularmente como “Enem dos concursos”, em todo o país.

As provas seriam aplicadas no próximo domingo (05), mas foram adiadas pela equipe ministerial do governo, diante da situação de calamidade no Rio Grande do Sul, provocada por fortes chuvas que assolam a região desde o início da semana.

Na quinta-feira (02), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos havia dito, em nota, que a aplicação do concurso seria mantida.

Mas o balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul no início da tarde desta sexta-feira (03), mostrou que o número de mortos subiu para 37. Ao todo, 235 municípios do Estado foram afetados.

Em 2024, o Concurso Público Nacional Unificado selecionará candidatos para 80 carreiras em mais de 20 órgãos públicos do governo federal, incluindo ministérios, fundações, agências reguladoras e institutos de pesquisa.

Há vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior. As carreiras estão divididas em oito blocos temáticos.

