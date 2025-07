Enem dos concursos: Inscrições terminam neste domingo

Terminam neste domingo (20), às 23h59 (horário de Brasília), as inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), que reúne 3.652 vagas em órgãos públicos federais para cargos de níveis médio, técnico e superior.



Os salários iniciais variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame.

Para se inscrever, é necessário possuir uma conta ativa no portal GOV.BR (em qualquer nível: bronze, prata ou ouro).

A taxa de inscrição é de R$ 70 e pode ser paga até as 23h59 da segunda-feira (21), por meio de PIX, cartão de crédito, boleto, carteira digital (PagTesouro), ou presencialmente em bancos, lotéricas ou agências dos Correios.

Diferente da edição anterior, o CNU 2025 será regido por um único edital, que abrange os nove blocos temáticos.

O candidato faz apenas uma inscrição e pode escolher as vagas de sua preferência dentro do bloco selecionado:

Bloco 1: Seguridade Social (Saúde, Assistência e Previdência)

Bloco 2: Cultura e Educação

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura

Bloco 5: Administração

Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico

Bloco 7: Justiça e Defesa

Bloco 8: Nível Intermediário – Saúde

Bloco 9: Nível Intermediário – Regulação

As vagas estão distribuídas por diversos estados, embora a maioria se concentre em órgãos com sede em Brasília (DF).

Ações afirmativas e cotas

A edição de 2025 reforça o compromisso com a inclusão e a equidade no serviço público federal.

Estão previstas cotas para candidatos de grupos sub-representados, nas seguintes proporções:

25% para pessoas negras

5% para pessoas com deficiência

3% para indígenas

2% para quilombolas



Além disso, haverá uma ação afirmativa inédita voltada ao equilíbrio de gênero: se o percentual de mulheres classificadas para a segunda etapa for inferior a 50%, será feita uma equiparação proporcional.

A medida busca corrigir distorções observadas na edição anterior, quando apenas 37% dos aprovados eram mulheres, apesar de representarem 56% dos inscritos.

Como serão as provas

A prova objetiva será aplicada em 5 de outubro de 2025, em 228 cidades, com conteúdo dividido entre conhecimentos gerais e específicos.

A prova discursiva, por sua vez, ocorrerá em 7 de dezembro de 2025, apenas para os candidatos classificados na primeira etapa.

Distribuição das provas:

Nível Superior

Objetiva: 90 questões (30 gerais + 60 específicas)

Discursiva: 2 questões

Duração: 5 horas (13h às 18h)

Nível Intermediário

Objetiva: 68 questões (20 gerais + 48 específicas)

Discursiva: 1 redação dissertativa-argumentativa

Duração: 3h30 (13h às 16h30)

Cronograma oficial do CNU 2025

Inscrições: 2 a 20/07/2025

Pagamento da taxa: até 21/07/2025

Prova objetiva: 05/10/2025

Convocação para prova discursiva e cotas: 12/11/2025

Envio de títulos: 13 a 19/11/2025

Prova discursiva: 07/12/2025

Procedimentos de confirmação de cotas: 8 a 17/12/2025

Resultado preliminar (1ª lista de classificação): 30/01/2026

