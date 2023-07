Enem: Primeiro 'aulão' gratuito do Cursinho Preparatório da prefeitura acontece amanhã

O primeiro Aulão Show, do Cursinho Preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023, oferecido pela prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria da Juventude, acontece neste sábado (15), na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas pelo pelo telefone: (67) 3314-3577 ou pelo Whatsapp: (67) 99287-2008.

O projeto inédito terá aulas de disciplinas de Redação, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Códigos e suas tecnologias, além da preparação em Matemática. E aos sábados acontecem os aulões aberto para toda a comunidade.

Para o secretário da Juventude, Maicon Nogueira, a ação é importante para jovens que nem sempre tem a oportunidade de acesso a curso preparatório de qualidade e que precisa ser pago. “Temos aulas em todas as áreas envolvidas na prova do Enem com os melhores professores, além dos simulados e plantões com os professores para tirar as dúvidas”, explicou.

[email protected]

As aulas do Cursinho acontecem às terças e quintas-feiras no período vespertino: das 13h30 às 17h, e período noturno: das 18h30 às 21h30.

Local: Sede da Secretaria da Juventude, localizado na rua 25 de Dezembro, 924, bairro Jardim dos Estados.

