Enem tem resultado confirmado para 16 de janeiro

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgados no dia 16 de janeiro. A data foi confirmada nesta sexta-feira (9) pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

As notas poderão ser consultadas na Página do Participante . Cada candidato terá acesso à pontuação da redação e ao desempenho nas áreas de linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza.

O Ministério da Educação informou ainda que o boletim individual dos treineiros será divulgado em data posterior.

Com o resultado em mãos, os estudantes poderão disputar vagas no ensino superior por meio do Sisu, com inscrições de 19 a 23 de janeiro. Também será possível concorrer a bolsas pelo Prouni, entre 26 e 29 de janeiro, ou acessar o Fies, programa de financiamento estudantil.

