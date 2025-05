Enem volta a servir como certificado de conclusão do Ensino Médio

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse nesta sexta-feira (23) que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 voltará a ser utilizado como conclusão do ensino médio para alunos com mais de 18 anos, que não tenham a educação básica completa.

Até 2016, os participantes podiam obter o certificado de conclusão do ensino médio ao alcançarem no mínimo 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento das provas e nota acima de 500 pontos na redação. Em 2017, no entanto, o Ministério da Educação (MEC) definiu que o Enem serve apenas para seleção do ensino superior.

Desde então, a alternativa para quem precisasse do diploma do ensino fundamental e médio era o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Os candidatos terão de 26 de maio a 6 de junho para fazer as inscrições no Enem, com as provas objetivas e de redação aplicadas em 9 e 16 de novembro.

