Entrega de kits escolares da Rede Estadual deve terminar no fim de marÃ§o

Começou nesta semana a entrega de kits escolares que incluem uniformes, lousas digitais e merenda, somente em Campo Grande são feitas nove rotas de entrega, mais 14 rotas no interior. A expectativa é que todas as escolas dos 79 municípios recebem os materiais até o fim de março.

Os produtos chegam ao almoxarifado e os kits são colocados nos caminhões da Secretaria de Educação e direcionados para as escolas estaduais. Marcos Macarini, coordenador de administração e apoio operacional da SED, é o responsável por toda a logística de entregas e detalha como a organização de distribuição foi pensada para ser realizada em todo o Estado.

"O volume que chega é muito grande, então o que acontece é que a gente diariamente vai recebendo material e conforme vai chegando, já vamos direcionado às escolas, explica Macarini.

"Sabemos tudo que está em trânsito e tudo que já chegou nas escolas. Temos o controle de tudo, a logística é muito organizada e temos a relação de tudo que já chegou às escolas. À medida que os itens chegam em nossos almoxarifados já enviamos ao destino final, com tudo catalogado", afirma o coordenador.

Para o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, a entrega dos materiais e uniformes logo no início do ano letivo é importante para o bom andamento dos estudantes. "É fundamental que nossos estudantes recebam os materiais já no início do ano letivo. Para isso, demos início à logística de entrega com a distribuição dos kits e uniformes escolares para toda a Rede Estadual de Ensino. Estamos trabalhando para que eles contem com os itens já nas primeiras semanas de aula, entre o final de fevereiro e início de março", destaca o secretário.

O Governo do Estado investiu cerca de R$ 13,7 milhões nos kits escolares distribuídos na REE (Rede Estadual de Ensino), entregues para os alunos de séries iniciais do Ensino Fundamental 1, para as séries finais do Ensino Fundamental 2 e para os alunos do Ensino Médio e Educação Profissional.

Já para os novos uniformes, foram investidos mais de R$ 17 milhões, incluindo os uniformes das escolas cívico-militares e também as camisetas polos, dos servidores administrativos das escolas, entregues pela primeira vez na Rede.

Outra novidade está no kit merenda, composto por cumbuca, caneca, prato e colher, feitos de material resistente a temperaturas de -30°C a +120°C. Nos novos kits (90 mil) foram investidos R$ 4 milhões. Já os conjuntos escolares que também estão sendo entregues nas escolas, tiveram um investimento de mais de R$ 22.370 milhões, cada conjunto é composto por uma cadeira individual e uma mesa escolar.

Por fim, as escolas da REE também estão recebendo 54 kits de robótica, no valor acima de R$ 2,5 milhões, e lousas digitais, entregues para escolas dos municípios de Amambai, Bela Vista, Bodoquena, Corumbá, Campo Grande, Dourados, Jardim, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã e Rochedo, totalizando um investimento de R$ 9 milhões.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também