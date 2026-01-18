Hélio Daher projeta crescimento da educação profissional em 2026

Dos primeiros anos à qualificação, o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, aponta avanços no atendimento aos estudantes em Mato Grosso do Sul. Segundo o titular da pasta, em entrevista ao JD1, a meta para 2026 é chegar na marca dos 55% de alunos da Rede Estadual de Ensino (REE) sendo atendidos na área da educação profissional. Ele reforçou ainda o pioneirismo nas ações de inclusão que garantem parcerias para a Educação Especial e na implementação do ensino jurídico. Daher também afirmou que continuará à frente da Secretaria neste ano, ajudando o governador Eduardo Riedel entregando o melhor em proficiência.

JD1 - Qual é a expectativa da Secretaria de Educação para a demanda em 2026 e onde o senhor acredita que haverá maior procura por vagas?

Hélio Daher - A nossa capacidade estalada atualmente gira em torno de 210 mil vagas e é a capacidade operacional da Rede Estadual de Ensino. Uma expectativa que a gente fique em torno de 190 mil alunos, considerando a projeção dos últimos anos. E a tendência de maior procura, normalmente quando é do primeiro ao 5º ano, dos anos iniciais, é focada nas escolas de tempo integral, os pais dos menores têm mais interesse. E quando a gente fala de ensino médio, as escolas que possuem a educação profissional como área de atuação, com ênfase no PAC, que é o Programa de Aprendizagem Profissional, que normalmente tem uma procura maior.

JD1 - O Estado anunciou a ampliação da educação profissional, com a meta de alcançar cerca de 60% dos alunos do ensino médio. Em que estágio esse projeto está?

Hélio Daher - O Estado tem, desde 2023, em busca de atingir patamares elevados na oferta da educação profissional. A gente atingiu, no ano de 2025, cerca de 50% dos nossos estudantes tendo atuação dentro da educação profissional. Caminhando agora para 2026, muito próximo de superar a marca dos 50, perto da marca dos 55% de estudantes sendo atendidos na área da educação profissional, que corresponde a mais de 50 mil estudantes de ensino médio.



JD1 - O Estado abriu vagas para a educação infantil que poderiam ser utilizadas pela prefeitura, mas houve recusa. Qual é o impacto dessa decisão para as famílias que aguardam vagas?

Hélio Daher - O Estado, no caso de Campo Grande, vem auxiliando, tendo em vista a incapacidade técnica da Prefeitura de Campo Grande, em agilizar a fila, o fim da fila da educação infantil. O Estado vem atuando fortemente para contribuir com o fim da fila e oferecemos para o ano de 2026, junto à Secretaria Municipal de Educação, algo em torno de 2.400 vagas. Fomos informados, no final do ano letivo de 2025, que o município não teria necessidade dessas 2.400 vagas, fazendo uso de uma parte dessas vagas disponibilizadas pelo Estado, através da assimilação de turmas de primeiro a quinto ano por parte da rede estadual. O Estado permanece à disposição, temos sempre como intenção maior atender a população de Campo Grande. Nos preocupa muito ainda as famílias que não conseguem vagas para os seus filhos nas unidades educacionais de educação infantil, tendo em vista que, além do não atendimento da criança, pode prejudicar, inclusive, a questão do emprego da família. Mas o Estado continua atuando para contribuir sempre que houver interesse da Prefeitura.



JD1 - Após a lei que restringe o uso de celulares nas escolas, quais mudanças já foram percebidas no comportamento e no rendimento dos alunos?

Hélio Daher - O ano de 2025 foi um ano importante com relação ao tema das telas nas escolas, foi um ano em que houve a restrição do uso dos celulares, que gerou para nós o entendimento de que o afastamento das telas construiu, ou devolveu a interação maior entre os alunos. A tela acabava fazendo com que eles ficassem envolvidos com as suas bolhas sociais através de uma comunicação virtual e perdesse a capacidade de interação. Então, acho que o grande benefício que nós tivemos foi essa volta da interação maior dos estudantes e, naturalmente, em sala de aula, um foco maior também em prestar atenção às aulas e estar mais atento àquilo que o professor fala, que resulta, sim, no melhor rendimento.



JD1 - Secretário, o que muda com o decreto que reorganiza os repasses para as instituições de educação especial?

Hélio Daher - O Mato Grosso do Sul foi, vem sendo pioneiro na ação de inclusão. A gente vê com muita importância a parceria com as instituições que atuam nessa área. Prova disso é justamente o decreto que garante uma segurança legal para o repasse dessas instituições, que até então dependia muito mais da boa vontade do gestor público. Temos, de fato, agora uma gestão que se interessa muito, mas não existe política pública que de certo que não seja convertida em uma política pública de Estado. No caso, através do decreto, a gente entende que dá-se mais segurança para as instituições continuarem atuando como grandes parceiras do governo Estado no atendimento à educação especial.



JD1 - O que os pais e alunos podem esperar da disponibilização da educação jurídica? Porque isso se mostrou necessário?



Hélio Daher - Ficamos muito felizes quando a doutora Ana Ali, nossa procuradora-geral, nos procurou interessados em trazer para a rede estadual de ensino esse novo aprendizado. Falar de conhecimento jurídico, por mais que pareça distante, é algo que tem muita relação com a cidadania, algo que tem uma importância muito grande na formação dos nossos estudantes. Então a gente pode dizer aos pais e aos estudantes que esse trabalho vai dar um entendimento melhor dos conceitos jurídicos e naturalmente que o nosso futuro cidadão tenha mais condições de construir seus direitos através do conhecimento.



JD1 – Alguns secretários estaduais devem deixar os cargos para disputar a eleição. O senhor pretende concorrer em 2026?



Hélio Daher - Eu venho observando o meu nome, inclusive, sendo cogitado como candidato, fico feliz das pessoas em um dado momento entenderam que o meu nome poderia ser alçado a essa condição, mas eu entendo que nesse momento é mais importante que eu permaneça como secretário ajudando o governador Eduardo Riedel a conduzir o Estado do Mato Grosso do Sul. A educação do nosso estado vem entregando os melhores resultados da sua história em proficiência, em fluxo, em ampliação de tempo integral, educação profissional, em investimento nas escolas, e, juntamente com o governador, nós entendemos que o melhor, por enquanto, é permanecer na secretaria ajudando a entregar uma educação de qualidade para os nossos estudantes.



