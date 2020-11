Escola do Sesi faz “aulão de literatura” para alunos que realizarão Enem

A Escola do Sesi de Dourados promoveu um “aulão literário” remoto para os alunos da 3ª série do ensino médio, abordando a área de linguagens com foco em Literatura e destacando os assuntos mais frequentes do Enem 2020.

Com o Enem aproximando-se, o “aulão de literatura” abordou os conteúdos vigentes e ao mesmo tempo fez uma síntese geral de assuntos relevantes que são abordados nas provas.

A professora Franciane Lima, que leciona a disciplina de Literatura, iniciou toda uma preparação para gerar um engajamento dos alunos sobre a aula a ser trabalhada, explanando a importância da preparação para as avaliações externas. "Procurei demonstrar na prática para que os alunos se sentissem mais preparados para enfrentar os desafios que estão para chegar. A preparação dos alunos precisa ser incentivada diariamente, gerando um maior engajamento e preparação para o exame”, afirmou.

Para a aluna Kamily Vitória considerou o “aulão de literatura” muito motivador para os alunos que vão fazer o Enem 2020. “Esse tipo de aula nos motiva e auxilia no momento em que detalha os conteúdos que serão cobrados no Enem. Ainda bem que os nossos professores estão nos ajudando com todos os conteúdos para que possamos sair bem, tanto no Enem, quanto nos demais vestibulares. Estamos trabalhando de forma dinâmica e de fácil entendimento”, garantiu.

