Escola Municipal Agrícola no Distrito de Rochedinho receberá ampliação

A Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, situada no distrito de Rochedinho possui 230 alunos atendidos em período integral, a partir do grupo 4 até o 9° ano e recebeu ontem (29), a assinatura para as obras de ampliação.

Além da reforma da unidade toda, serão construídas duas novas salas de aula, já que no momento, não há vagas na escola. A ampliação terá a utilização do recurso do Programa Juntos Pela Escola, no valor de R$ 212 mil.

"A construção do futuro passa pela educação. A unidade será completamente revitalizada devido ao Programa Juntos Pela Escola, pois anseio que nossas crianças sejam futuros políticos, veterinários, o que quiserem ser. Esse projeto está transformando as escolas da Reme, com ambiente seguro, é o melhor de tudo, as revitalizações acontecem com a participação das Associação de pais e Mestres no processo. Isso é algo inédito na educação de Campo Grande", disse a prefeita Adriane Lopes.

Atualmente, a Escola Agrícola utiliza de forma cedida, o prédio da Associação dos Produtores Rurais para atender o número de alunos. "Agora, com a construção das novas salas, todos os alunos serão atendidos no próprio prédio da unidade escolar. A ação também vai melhorar estruturas como a hidráulica, elétrica e dispositivos da acessibilidade. Essa revitalização dá novos passos para formar futuros profissionais para o mercado de trabalho, principalmente do setor agrícola, que é o principal motor da economia do Brasil. Esse olhar do Executivo Municipal é um ato que merece todo nosso reconhecimento", disse o diretor Francisley Galdino.

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, afirmou que o objetivo é marcar identidade. "A escola já é referência nacional, daqui saem cidadãos de bens, formados com a melhor educação que nossos alunos precisam e têm".

