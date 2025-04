Escola pública de Dourados inaugura primeira quadra de Beach Tênis em MS

Carla Andréa, com ge

A Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso, localizada em Dourados - a 225 km de Campo Grande, tornou-se a primeira instituição de ensino da rede pública em Mato Grosso do Sul a inaugurar uma quadra de Beach Tênis.

A iniciativa, liderada pelo diretor José Carlos Severiano de Souza, tem como objetivo democratizar o acesso a um esporte ainda visto como elitizado.

A ideia do projeto surgiu em 2024, quando o Beach Tênis ganhou popularidade na cidade com a abertura de diversas quadras particulares. Atento ao movimento e ao potencial de transformação social do esporte, José Carlos decidiu levar a modalidade para dentro da escola.

Em pouco mais de um mês, a proposta saiu do papel e virou realidade. A quadra foi construída no pátio da escola, com o uso de quatro caminhões de areia e a aquisição de materiais como fitas, raquetes e bolinhas. Desde então, o espaço tem sido amplamente utilizado pelos estudantes.

"A quadra está sendo muito utilizada, principalmente no intervalo. Alguns alunos até pedem para ficar depois da aula para praticar. Para muitos jovens, essa é a primeira oportunidade de experimentar o Beach Tênis, já que na escola tudo é gratuito", comemorou José Carlos.

A Escola Ministro João Paulo dos Reis Veloso é a maior de Dourados em tempo integral e atende 432 alunos, do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também