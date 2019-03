Escola tem vagas para tempo integral, na Vila Carvalho

Joilson Francelino com informações da assessoria

A Escola Municipal Alcídio Pimentel, localizada na Vila Carvalho, está com matrículas abertas para duas turmas em período integral de Pré 2 (grupo 5) e para o 1º ano do Ensino Fundamental. Ao todo ainda estão sendo oferecidas 33 vagas.

Para realizar a matrícula, os pais ou responsáveis devem procurar a Central de Matrículas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e realizar a pré-matrícula. Esse procedimento não assegura a vaga, sendo necessário ir até a escola para efetivar a matrícula.

Todas as informações sobre as novas turmas podem ser obtidas na Central de Matrículas da Semed, localizada na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida e também pelo telefone 0800 615 15 15, no horário das 7h30 às 17h30.

