Pais reclamam de estrutura de escola municipal da Capital

Problema antigo, as escolas municipais vem sendo alvo de reclamações por parte dos pais em Campo Grande. Quadras, salas de aulas, refeitórios, precisando de reforma são os principais motivos. Ao JD1, um pai de aluno da Escola Municipal Professora Danda Nunes, localizada no bairro Vivendas do Parque, fez relatos sobre a real situação da escola.

"A quadra de esportes está com as paredes com mofo, sem sem pintura e marcação para os alunos jogarem na Educação Física, trava de gol enferrujada e os cabinhos que segura a rede, alguns estão quebrados e colocando em risco os alunos de se enroscar e machucar", contou o pai, identificado apenas como Sandro.

Outras reclamações também foram apresentadas pelo pai. "Caixas de som penduradas na quadra e esportes escolares com perigo de cair na cabeça de alguém. Os bebedouros enferrujados encardidas com lodo, ninguém sabe a quanto tempo está sem manutenção e limpeza, e se a água que esses alunos e professores tomam é purificada", acrescentou ele.

Ainda segundo Sandro, nem todos tem acesso à água gelada na unidade de ensino. "Estava conversando com algumas mães e elas também tem reclamado. Outras escolas seguem até piores. Sobre os banheiros, eles são limpos mas muitas das vezes o problema é com a falta do papel higiênico para as crianças".

Segundo informações apuradas, a quadra da escola não vem sendo usada há algum tempo, devido a situação em que se encontra. Antes da pandemia, a escola tinha manutenção, há dois anos atrás, desde então está sem pintura e novos feitos.

Procurada, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) informou ao JD1 que existe um plano de revitalização das escolas municipais da Capital. "Neste primeiro momento já estão sendo revitalizadas 16 unidades, sendo que 4 já foram concluídas e entregues, as demais serão atendidas conforme o cronograma preestabelecido, e a escola Danda Nunes está também será atendida", alegou.

