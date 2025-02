Escolas de Dourados e Caarapó são premiadas por hábitos saudáveis na alimentação

A Escola Estadual Yvy Poty, de Caarapó, e a Escola Estadual Professor Alício Araújo, de Dourados, foram premiadas na 5ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, pela forma como conduzem a alimentação nas unidades e contribuem para conscientizar os alunos sobre uma escolha alimentar mental.

A premiação reconheceu 20 instituições de ensino de diversas regiões do Brasil que se destacaram em ações voltadas para a promoção de hábitos alimentares saudáveis.

Essas instituições implementaram projetos inovadores que não só educaram os estudantes sobre nutrição, mas também envolveram a comunidade escolar em práticas sustentáveis e saudáveis. As iniciativas incluíram hortas escolares, oficinas de culinária saudável e campanhas de conscientização sobre a importância de uma alimentação equilibrada.

A premiação teve como objetivo incentivar mais escolas a adotarem práticas de Educação Alimentar e Nutricional. A jornada também promoveu debates sobre políticas públicas relacionadas à alimentação nas escolas, buscando garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma alimentação adequada e saudável.

Em Mato Grosso do Sul, as escolas já apresentam índices abaixo do máximo estipulado pelo Governo Federal, com apenas 8% de alimentos processados e 6% ultra processados na alimentação escolar. Para Adriana, Mato Grosso do Sul sai na frente, pois antes mesmo do anúncio da redução, as escolas da REE/MS já ofereciam uma alimentação com os percentuais bem abaixo do limite permitido pelo Governo Federal.

