Escolas são atendidas com serviços de segurança e orientação

Em atividade pelo Dia S" de segurança nas escolas, a Guarda Civil Metropolitana (GCM), cumpre ordem de serviço pela Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social nas 34 unidades de ensino da Rede Municipal.

Conforme o Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, as Unidades de Ensino com maiores números de alunos e com denúncias de possíveis alterações estão sendo prioridades. "As demais unidades estão sendo atendidas com rondas preventivas". No período vespertino os Gestores Operacionais irão realizar atendimento de Orientações às escolas mencionadas no cronograma.

De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a Cidade tem se empenhado para passar tranquilidade à população. "Educação, GCM e outros parceiros estão unidos para garantir mais segurança nas escolas. Ampliamos programas já existentes, aumentamos as restrições de acesso às escolas, além de instalar dispositivos eletrônicos para coibir invasões", afirmou ela.

Ja o Governo do Estado trabalha para ressignificar a data nas escolas estaduais, fazer com que o dia 20, usado como marco de violência, seja transformado em um dia de reflexões sobre a paz nas escolas.

Em parceria com a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), o dia "S" de Segurança nas Escolas é válido para as 348 unidades da Rede Estadual de Ensino do Estado.

No decorrer do dia, conforme orientações enviadas pela SED, as escolas colocarão em prática atividades variadas, utilizando o espaço de disciplinas como Projeto de Vida ou de outros componentes, para que os estudantes tenham momentos de diálogo com Estações de Aprendizagem e reflexões sobre os espaços escolares.

As ações do Dia "S" também contarão com um reforço no policiamento nas unidades escolares, com a presença das equipes da Polícia Militar, por intermédio da Ronda Escolar, e também do COSI (Centro de Operações de Segurança Integrado).

