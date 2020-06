Escolas particulares podem abrir dia 1° de julho, porém devem seguir normas

Saiba Mais Geral Escolas particulares têm 72h para responder notificação com planilha de custos

O prefeito Marquinhos Trad, em live nesta sexta-feira (5), comunicou que o calendário das escolas particulares estipula a reabertura para o dia 1° de julho, porém, segundo o chefe do executivo, isso não significa que elas irão de fato reabrir.

“Criamos a data, agora para a reabertura vai depender de algumas coisas do mês de junho”, afirmou o prefeito.

De acordo com Marquinhos a reabertura das escolas particulares vai depender de cinco fatores, sendo o primeiro deles o não crescimento e ocupação de leitos e UTI em Campo Grande, decorrente de pacientes internados, que estejam infectados com coronavírus.

O segundo fator seria a baixa curva de infecção do monitoramento do coronavírus, seguido pelo terceiro fator que é a vistoria completa dos planos de biossegurança nas escolas.

A vistoria completa do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Câmara e prefeitura Municipal, de todos os equipamentos de proteção das redes particulares, está prevista como quarto fator a ser analisado para a abertura das instituições.

E por último a reabertura gradual do ensino à alunos de abaixo sete anos. “Então só temos uma data referência, se vai ser de fato dia 1° de julho, ela [a escola] tem que preencher todos esses pré-requisitos e vamos aguardar o mês de junho para mais próximo, lá pelo dia 25, a gente possa dar uma certeza de abertura para as escolas da rede particular de ensino”, completou o prefeito Marquinhos Trad.

Saiba Mais Geral Escolas particulares têm 72h para responder notificação com planilha de custos

Deixe seu Comentário

Leia Também