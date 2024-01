Estado abre processo seletivo para profissionais da educação atuar no Pronatec

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), anunciou nesta sexta-feira (05) a publicação do edital de abertura das inscrições para a constituição do Banco Reserva de Profissionais.

Esses profissionais serão selecionados para atuar, de maneira temporária, nos cursos de Educação Profissional oferecidos pela Rede Estadual de Ensino (REE/MS) no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), voltados ao Programa Mulheres Mil, durante o ano de 2024.

Conforme o Edital nº 1/SED/2024, as vagas são exclusivas para quatro atividades específicas: Coordenador Técnico de Curso, Professor, Supervisor Local e Orientador Acadêmico Local.

Podem participar do cadastramento profissionais com formação em nível superior, devidamente habilitados em cursos de Tecnologia, Bacharelado ou Licenciatura. É necessário possuir diploma ou certificado de conclusão de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), alinhado ao eixo tecnológico oferecido pela SED/MS no âmbito do PRONATEC.

O formulário para inscrição estará disponível a partir das 8 horas do dia 8 de janeiro de 2024 até às 23h59min do dia 5 de fevereiro de 2024. Os interessados podem acessar o link http://sistemas.sed.ms.gov.br/cadastroreserva/ para realizar o cadastro, seguindo as instruções apresentadas na tela.

Os detalhes completos do edital, incluindo requisitos específicos para cada função e demais informações relevantes, estão disponíveis no Diário Oficial do Estado (DOE), a partir da página 6. Para acessar o documento, clique aqui.

