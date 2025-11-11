Menu
Educação

Estado convoca estudantes do cadastro reserva do 'MS Supera'

Os convocados devem enviar a documentação entre 12 e 19 de novembro, sob pena de perder o direito ao benefício

11 novembro 2025 - 10h23Sarah Chaves
Fotos: Laucymara Ayala/SeadFotos: Laucymara Ayala/Sead  

O Programa MS Supera está convocando todos os alunos do cadastro de reserva que se inscreveram para o benefício que paga um salário mínimo por mês para incentivar a permanência e reduzir a evasão escolar de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos cursos técnicos e universitários, privados ou públicos. 

A resolução da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) convocando os 195 novos bolsistas foi publicada nesta terça-feira (11), no Diário Oficial do Estado. A lista dos candidatos habilitados e classificados está disponível no site da Sead (http://www.sead.ms.gov.br).

Os candidatos devem apresentar os documentos atualizados, sob pena de perda do direito à concessão do benefício entre os dias 12 a 19 de novembro.

São necessários: comprovante de residência; comprovante de renda formal ou informal do candidato e de todos os membros do núcleo familiar com idade igual ou superior a 16 anos; histórico escolar; comprovante de matrícula; e declarações de que não possui outra graduação de nível superior concluída e de que não é beneficiário de qualquer outro tipo de benefício remunerado ou auxílio financeiro com a mesma finalidade.

Quem recebe outra bolsa de estudo, ainda pode optar por abrir mão do benefício anterior para ficar com o MS Supera. Nesse caso, basta assinalar na declaração a opção SIM, de que é beneficiário de outro programa, e entregar anexo no sistema o Termo de Opção de Benefício preenchido e assinado, conforme modelo disponível no site da Sead.

Documentos e declarações enviados pelos convocados serão analisados pela Unidade Gestora do Programa no período de 24 de novembro a 1º de dezembro de 2025.

Depois de terem os documentos validados, bastará assinar o Termo de Concessão do Benefício, disponibilizado diretamente na página do Sistema MS Supera a partir das 7h30 do dia 2 de dezembro até o dia 8 de dezembro às 23h59.

No caso de menores de idade, além do estudante, deverão assinar o Termo de Concessão do Benefício o pai, a mãe ou o responsável legal, no campo próprio indicado, utilizando, preferencialmente, a mesma ferramenta de assinatura GOV.BR.


Serviço

Mais informações sobre o programa, a Supes (Superintendência de Programas Sociais Estruturantes) fica na Rua 14 de Julho, 1269, no Centro de Campo Grande. O WhatsApp do MS Supera é o (67) 3314-4846, os telefones são (67) 3368-9044, 3368-9045 e 3368-9052 e o e-mail é [email protected].
 

