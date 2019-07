Estado cumpre acordo e mantém jornada seis horas na educação

O Governo do Estado cumpriu o acordo com a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), firmado após a greve do último dia 31 de março e fixou em seis horas, a jornada de trabalho dos administrativos da educação, nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

O presidente da Fetems, Jaime Teixeira, comemorou a resolução publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (22) e lembrou que é apenas o cumprimentos de um dos pontos. “Na ocasião, pedimos também uma proposta de reestruturação da carreira do administrativo, que ainda estamos negociando e poderá ser apresentada até o final deste mês”, afirmou.

Na resolução, o estado considerou que a maioria das escolas estaduais oferta o ensino nos três períodos, necessitando ter funcionários à disposição nos horários de intervalo para atendimento a professores, alunos e pais de alunos. A medida atende à aproximadamente 4,5 mil servidores.

