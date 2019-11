Estado divulga data para início do ano escolar de 2020

Para alunos das escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, as aulas em 2020 iniciam no dia 27 de fevereiro, após o feriado de Carnaval. A data foi publicada no Diário Oficial do Estado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), nesta quinta-feira (28).

A duração do ano escolar será de 204 dias, sendo 200 dias letivos, três dias para a realização de exames finais e um dia para a realização de conselho de classe final. No anuário há previsão de 17 sábados letivos.

Nas cidades do interior do Estado, coordenadorias regionais de educação, em conjunto com redes municipais de ensino, podem organizar ajustes necessários ao calendário para garantir o transporte escolar dos estudantes.

